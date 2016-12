César Rojas gana la Vuelta a Costa Rica

El ciclista César Rojas, del equipo Frijoles-Tierniticos, logró el título de la Vuelta Banco Popular a Costa Rica 2016 tras la última etapa disputada este domingo y que fue ganada por el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Strongman-Campagnolo de Colombia), seguido de Eduardo Corte (Canel´s Specialized / México), mientras que en el tercer lugar ingresó Daniel Bonilla (Nestlé-Giant).

Para César, quien tuvo a su hermano y compañero de equipo Juan Carlos Rojas como gran aliado, es su primer título de campeón de una Vuelta a Costa Rica.

César hizo un tiempo total de 49 horas 9 minutos 11 segundos. En el segundo lugar quedó Juan Carlos (Frijoles-Tierniticos) a 37seg y el tercer puesto fue para Román Villalobos (Canel´s-Specialized / México) a 5min 11 seg.

“Sin mis compañeros esto no hubiera sido posible, todos hicimos un gran trabajo y cumplimos el objetivo…, este año me preparé durísimo, nadie me regaló nada, tengo bien merecida esta Vuelta”, expresó César.

Frijoles-Tiernticos fue la mejor escuadra en la clasificación general por equipos

VEGA TRICAMPEÓN DE LAS METAS VOLANTES

José Vega (Nestlé-Giant) se coronó campeón de las metas volantes con 37 puntos. Es el primer pedalista en ganar tres veces esta modalidad en Vueltas a Costa Rica.

En el segundo lugar quedó Eddier Godinez (Cartago) con 30 puntos y la tercera casilla fue para Josué Alpízar (Scott-TeleUno) 21 pts.

ROMÁN EL MEJOR DE LA MONTAÑA Y REGULARIDAD

El campeón de la montaña (64 pts) y de la regularidad fue Román Villalobos (Canel’s).

César Rojas fue segundo en la montaña (61 pts) y Juan Carlos tercero (57 pts).

MEJOR SUB-23 FUE LEANDRO VARELA

Leandro Varela (Frijoles-Tierniticos) fue el campeón en la categoría sub 23.

Información: Everardo Herrera