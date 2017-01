Definidos los juegos de Ronda Divisional en la NFL

Este fin de semana arrancaron los PlayOffs en el fútbol americano, avanzaron los favoritos a la Ronda Divisional.

El camino al Super Bowl 51 cada vez má cerca, por ello los juegos de comodines se llevaron a cabo este fin de semana, avanzaron los Texans, Seahawks, Steelers y Packers con marcadores amplios en su mayoria.

Resultados:

Raiders 14-27 Texans.

Lions 6-26 Seahwks.

Dolphins 12-30 Steelers.

NY Giants 13-38 Packers.

Partidos de Ronda Divisional:

Sábado 14 de Enero:

Seattle Seahawks vs. Atlanta Falcons: 15:25

Houston Texans vs. New England Patriots: 19:15.

Domingo 15 de Enero:

Pittsburgh Steelers vs. Kansas City Chiefs: 12:05

Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys: 15:40