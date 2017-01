Gran accidente de Carlos Sainz en el Rally Dakar

El español Carlos Sainz, ganador del Rally Dakar en 2010 sufrió un accidente este viernes en Bolivia que lo deja fuera de la edición.

Sainz, campeón en 2010 y tercero en 2011, abandonó tras finalizar la cuarta etapa a 2h 19:31 horas del ganador y nuevo líder, el francés Cyril Despres (Peugeot).

“Hemos entrado demasiado rápido en una curva, he golpeado el interior y el coche ha volcado. Nuestras opciones de cara a la victoria se han esfumado, así de sencillo. Y no creo que podamos continuar”, dijo el español al llegar al campamento.

Los malos augurios se hicieron realidad y Sainz se vio obligado a retirarse después de sus mecánicos comprobaran que los daños sufridos por el coche no podían ser reparados a tiempo.