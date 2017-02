Jugador de los Patriotas protesta contra Trump

Houston. El jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra Martellus Bennett no acompañará a su equipo a la tradicional visita a la Casa Blanca tras ganar el título de campeón de la liga de futbol americano, como protesta contra el Gobierno del presidente Donald Trump.

Su renuncia la aclaró el “tight end” remitiéndose a su perfil de Twitter, donde se ha mostrado repetidas veces crítico con la política de Trump. Tras el decreto que prohibió a finales de enero de forma temporal la entrada de ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana a Estados Unidos, Bennett escribió: “América se construyó sobre la inclusión, no sobre la exclusión”.

El jugador se mostró indiferente a la posible reacción del dueño del club, Robert Kraft, el entrenador Bill Belichick o el “quarterback estrella” Tom Brady, todos simpatizantes de Trump.

“Todos tenemos nuestras opiniones”, dijo Bennett, de 29 años. “Eso es lo más grande de este país realmente: en verdad no me interesa lo que creas. Eso no me impedirá aceptarte por lo que eres”.