Famosos que tomarán el intermedio de el Super Bowl

Los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Atlanta Falcons se enfrentan el 5 de febrero en la final de la Super Bowl, el partido más importante de la liga de fútbol americano de Estados Unidos.

Seguido por millones de personas en todo el mundo, el evento va más allá del acontecimiento deportivo.

Bien lo sabe Lady Gaga, la cantante encargada este año de amenizar el intermedio del partido, y también las marcas, que invierten millones de euros por estar unos pocos segundos en pantalla.

¿Y qué mejor que utilizar famosos para captar la atención de los telespectadores? La propia Lady Gaga, el cantante y actor Justin Timberlake y la modelo y ex ángel de Victoria’s Secret Miranda Kerr son solo algunos de los famosos que protagonizarán los anuncios más deseados, y caros, del año. Y aunque habrá de esperar hasta este fin de semana para su emisión, algunas firmas ya han adelantado pequeños fragmentos.

Justin Bieber, de 22 años, aparecerá en la esperada final de fútbol americano de la mano de T-Mobile, el operador de red móvil alemán.

La intérprete de Poker Face o Joanne anunció este martes que ella es la nueva embajadora de la icónica marca Tiffany’s.

Sin revelar ningún detalle, Justin Timberlake ha sido el encargado de anunciar en su cuenta de Instagram, donde tiene algo más de 40 millones de seguidores, que él le va a poner rostro al anuncio de la marca de bebidas Bai Brands, con la que trabaja desde el año pasado.

What are you doing this weekend? #SB51 @drinkbai A video posted by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Jan 31, 2017 at 10:22am PST

Poco más dejan ver Melissa McCarthy y Kia. En el teaser revelado, tan solo se ve a la actriz corriendo despavorida por el desierto.

Tom Brady, que jugará su quinta final de una Super Bowl, además de sobre el campo también va a aparecer en televisión como protagonista del anuncio de Intel.

Por su parte, el quarterback Cam Newton comparte pantalla con la modelo Miranda Kerr en la publicidad creada para la ocasión por la marca de coches Buick.

El revuelo y expectación que genera esta publicidad hace que incluso la web oficial de la final de la Super Bowl le dedique un apartado a los mejores anuncios hechos para la ocasión. Uno de los seleccionados es el protagonizado por Gal Gadot y Jason Statham. Los actores interpretan dos pequeñas películas de acción —de poco más de un minuto de duración— para Wix, empresa dirigida a la creación de páginas web.

Y las estrellas no están solo delante de las cámaras. Los hermanos Coen, responsables de películas como Fargo, No es país para viejos o Quemar después de leer, firman Born to Be Wild, el anuncio de Mercedes protagonizado por el actor Peter Fonda.

Aún faltan por descubrirse algunas otras colaboraciones que no se verán hasta el día de la final: como la unión del actor John Malkovich con Squarespace o el protagonizado por Adam Driver (Star Wars y Girls) para Snickers.