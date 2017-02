Marcelo se mete en problemas por felicitar a Neymar

El vigesimoquinto cumpleaños de Neymar está dando, como casi todos los anteriores, mucho que hablar.

Su amigo y compañero en la selección brasileña, Marcelo, ha querido felicitarle a través de su cuenta de Instagram pero la felicitación acabó en lío.

El lateral madridista subió a la red social una fotografía en la que se le ve abrazado al ‘11’ del Barça sobre el césped del Maracaná el día que ganaron la Copa Confederaciones 2013 ( la canarinha se impuso a España por 3-0 en la final), motivo por el cual fue criticado por varios seguidores.

Bien por felicitar a un miembro del eterno rival, bien porque ese mismo día era el cumpleaños de su compañero Cristiano Ronaldo (al que también dedicó una publicación), varios usuarios no tardaron en reprochar la acción de Marcelo, quien no dudó en contestar a sus críticos: “Shut the fuck up idiots”, lo que significa en castellano “cerrad la puta boca, idiotas”.