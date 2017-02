Prohibidos los drones para la Super Bowl

Los aficionados al fútbol americano no podrán volar sus drones en el espacio aéreo del estadio de Houston que acogerá el próximo domingo la Super Bowl, según anunció este miércoles la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU.

En un comunicado, el regulador de la aviación recordó que los alrededores del Estadio NRG en Houston (Texas), donde se celebrará la gran final de la liga de fútbol americano, es “una zona sin drones”.

Las restricciones de vuelo temporales prohibirán ciertas acciones, que incluyen operaciones de aviones no tripulados y drones en un radio de 34.5 millas (unos 55,5 kilómetros) del estadio en el centro de Houston durante el día del partido.

La limitación de vuelo durará desde las 16:00 hora local hasta las 13:59 hora local del próximo domingo, durante la edición 51 de la Super Bowl, que enfrentará a los equipos de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta.

Hey @NFL #SB51 fans! Get ready 4 the 🏈 game, but leave your #drone at home. https://t.co/b2cm9tBvmp #NoDroneZone@Patriots @AtlantaFalcons pic.twitter.com/M0GxYU1YYx

— The FAA (@FAANews) 1 de febrero de 2017