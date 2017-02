¿Quiere una de las 18 raquetas exclusivas de Roger Federer?

¿Quiere tener una de las 18 raquetas exclusivas de Federer? Puede hacerlo… si tiene mucho dinero y quiere colaborar con una causa benéfica. Wilson, la marca que equipa al suizo y a Serena Williams, ha diseñado 18 raquetas exclusivas del modelo Pro Staff RF97 Autograph conmemorativas de los 18 Grand Slams del helvético.

Los coleccionistas podrán pujar por ellas en la web oficial de Roger Federer, y los fondos irán destinados a su Fundación.

18 Limited Edition rackets were made & signed by Roger to celebrate his win! All 18 will soon be auctioned off at https://t.co/FN9OJmW9Tq pic.twitter.com/Tb45kVp3dE

— Wilson Tennis (@WilsonTennis) 29 de enero de 2017