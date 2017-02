Simeone: “Las aventuras nunca me gustaron”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que espera el Barcelona “mejor de todos” en el partido de semifinales de la Copa del Rey, destacó su fortaleza y avisó, sobre la presión arriba y un intercambio de golpes, que “nunca” le han gustado “las aventuras”.

Tenso en la rueda de prensa, como cada vez que su equipo afronta un encuentro definitivo, como el que disputará este martes en el Camp Nou, el técnico insistió en los hechos y en la “realidad”, sin dar ni una sola pista sobre el planteamiento del Atlético, necesitado de como mínimo dos goles para avanzar a la final de Copa.

La primera pregunta fue sobre la presión arriba y un posible intercambio de goles. “Decir se pueden decir un montón de cosas, pero la realidad es lo único que cuenta. Nos enfrentamos a un equipo muy fuerte en su casa y las aventuras nunca me gustaron. Me gusta más lo real y lo que en realidad va a pasar”, contestó Simeone.

La segunda, sobre Fernando Torres y si será titular.

“Todavía no hemos trabajado en consecuencia del partido y de acá a mañana decidiremos quienes son los que empiezan”, respondió el técnico, que luego fue interrogado por qué aspectos pasan las opciones del Atlético. “Hacer un gol más que ellos arriba del 2-1”, zanjó.

Y, después, de nuevo, la pregunta fue acerca de si le interesa al Atlético un encuentro de ida y vuelta este martes. “La verdad que puede ser lo que se comente y se diga, pero a los hechos hay un montón de diferencias. Vamos a enfrentar a un equipo poderoso, seguramente el mejor del mundo”, advirtió el preparador.



Luego, incidió en todos los registros que maneja el equipo azulgrana, especialmente si la presión del adversario es muy arriba: “Está preparado para cualquier equipo que lo quiera presionar en campo de ellos, preparado para jugar al contragolpe mucho más fácil que cuando comienza desde atrás…”

“Considero que hoy todo lo que digan no sirve. Los hechos que sucedan mañana son los que van a valer, así que me pueden hacer mil preguntas que me da igual”, añadió el entrenador en la rueda de prensa previa al entrenamiento vespertino en Majadahonda, el último antes de partir en avión a las 20.00 horas rumbo a Barcelona.



Simeone espera, “por la forma en que han preparado el partido y por las formas en cual han hecho descansar a sus futbolistas”, al Barcelona “mejor de todos” y pide a su conjunto que juegue “con la misma intensidad” de “los mejores pasajes de la temporada”. “Buscar sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos como equipo”, añadió.

En ese partido, el técnico tiene la baja en el medio centro de Gabi Fernández, sancionado por ciclo de tres tarjetas amarillas. ¿Qué pierde el Atlético con su ausencia? “Una muy buena presión hacia adelante sobre todo. Siempre hemos dicho que es el corazón del equipo”, respondió Simeone, que destacó la vuelta de Thomas Partey.

El centrocampista ghanés se incorporó esta misma tarde a los entrenamientos, tras su participación en la Copa África. “Lo necesitábamos, hizo una muy buena Copa África y está con fútbol, así que es una buena opción también para mañana”, concluyó el técnico.