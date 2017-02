Tras 19 mil 32 días consecutivos corriendo, Ron Hill se retira

En 1993, Ron Hill, el segundo hombre en la historia que bajó de 2:10 en maratón, ganador de Boston en 1970 y campeón de Europa de la distancia en 1969, sufrió un accidente de coche y estuvo a punto de desfallecer: no le preocupaba el dolor, se rompió el esternón, ya ven, una nimiedad, pero, mucho peor, casi no puede salir a correr. Desde que abrió su racha el 21 de diciembre de 1964, a los 24 años, Hill había completado al trote como mínimo una milla diaria y un pequeño incidente al adelantar un camión que, nada, acabó con su vehículo volcado, no podía fulminar una costumbre que él pretendía sostener hasta la muerte.

“Afortunadamente, antes del accidente ya había salido un rato, ya había cumplido ese día. Al día siguiente aproveché que mi madre y mi mujer salieron del hospital a comprar para bajar con muletas, correr una milla apoyado en ellas y volver. Podía haber sido el final, suerte que no me rompí las piernas”, explicaba en diciembre de 2012 a ‘The Independent’ al rememorar “el momento más difícil” de su carrera.

Hasta el pasado sábado 28 de enero, Hill había conseguido mantener tu intención diaria, 19.032 días consecutivos corriendo, 52 años y 39 días, pero en la que ya será para siempre su último entrenamiento se descubrió en el momento de escoger: el atletismo o la vida.

“Con gran tristeza debo informar que rompí mi racha. He estado sufriendo problemas cardiacos, correr no ayudaba y el pasado día 28 decidí parar de forma definitiva. Salí a correr y antes de completar 400 metros, el corazón me comenzó a doler; los 800 metros ese dolor se intensificó y entendí que, si completaba la milla, podía morir. Tengo esposa, familia y amigos que cuidar”, escribió Hill en un largo e intenso comunicado publicado en el grupo de Facebook ‘Streak Runners International’, una suerte de club que registra las rachas de jornadas corriendo más longevas en Estados Unidos.

Por la dificultad en la comprobación de los entrenamientos, sólo esa asociación había convalidado su gesta, aunque muchos fueron los testigos, atletas, vecinos, que confirmaban su racha. Nacido en Accrington, al norte de Reino Unido, en 1938, Hill acumuló durante su trayectoria varios raros récords mundiales (las 10 y las 15 millas y los 25 kilómetros) y otros importantes logros. En 1964 debutó en unos Juegos con un decimoctavo puesto en los 10.000 metros y un decimonoveno en el maratón; cuatro años después fue séptimo en los 10.000 metros de México 1968; y en 1972, ya con 33 años, acabó sexto en el maratón de los Juegos de Múnich.

Entre 1969 y 1970 vivió sus mejores año al vencer en el maratón del Europeo, el maratón de Boston y el maratón de los Juegos de la Commonwealth, éxitos que le valieron para ser nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico. Después de su retirada, creó una marcha deportiva, Ronhill, que en la década de los setenta, introdujo en el mercado las mallas largas, los cortavientos impermeables o los colores reflectantes.