Ana Sofía Gómez deja los leotardos y mira hacia el futuro

La máxima exponente de la gimnasia guatemalteca, Ana Sofía Gómez Porras, anunció entre lágrimas su retiro definitivo de la competencia del alto rendimiento, tras 14 años de brillante trayectoria llena de triunfos que la convirtieron en ícono deportivo para los guatemaltecos.

Su ejemplo de atleta perseverante, disciplinada y carismática quedarán como uno de los legados de la deportista que elevó sus mejores rutinas hasta ganar tres medallas en Juegos Panamericanos (oro y plata en Guadalajara 2011 y bronce en Toronto 2015) y completar dos actuaciones en Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Rio 2016), entre otros logros.

Ana Sofía hizo historia en el deporte guatemalteco, tanto por sus distinciones sobre los aparatos de competencia y así como al forjarse una vida apegada a los valores del olimpismo y dentro de la confortabilidad de su seno familiar.

Su retiro llega luego de cumplir al máximo nivel dos ciclos olímpicos casi completos (2010-2012 y 2013-2016) y abriendo una nueva puerta e ilusión que la lleve a convertirse en entrenadora.

“Hace 14 años empecé a recorrer un camino, un camino que se convirtió en mi sueño y tuve la dicha de sentir como toda Guatemala vibró con el. Han sido años de trabajo duro, de ilusiones arraigadas y de grandes satisfacciones. Gracias a Dios, no han faltado oportunidades de colocar el nombre de Guatemala en alto, donde merece estar”, fue el mensaje relatado en el comienzo de la conferencia de prensa ofrecida este viernes en el Palacio de los Deportes.

Sobre la decisión de colgar el leotardo de competencia, manifestó:“Después de cosechar importantes logros deportivos, he decidido retirarme de la gimnasia artística de alto rendimiento y hoy quiero comunicarlo a todos los guatemaltecos que siempre me han brindado su apoyo incondicional; pues este fue en innumerables ocasiones el pilar que me brindó esperanza”.

Conmovida hasta el llanto, Ana Sofía Gómez afrontó la conferencia en compañía de su entrenador y formador, el rumano Adrián Boboc; Patricia de Rosales, asesora de la Federación de Gimnasia; además de Suly Saravia y Lorena Toriello, miembros de los Comités Ejecutivos de la Confederación Deportiva Autónoma y del Comité Olímpico Guatemalteco respectivamente.

En un discurso de casi 6 minutos, que leyó con voz firme y por momentos entrecortada, la atleta de 21 años esbozó los motivos de su retiro: “esta decisión particularmente difícil, ha sido reflexionada y ha requerido de mí, mucha madurez y valor, pues la gimnasia es mi vida. Pero entiendo que todo ciclo tiene un inicio y un final. Considero que debo centrar mi proyecto de vida en cultivar nuevos caminos que en un futuro cercano podrían ser el semillero para nuevas generaciones y campeonas en la gimnasia artística”.

Sobre la nueva ruta que se abre en su vida, comentó: “Uno de los objetivos de mi proyecto de vida es seguir inspirando. Los caminos para lograrlo serán quizás lejos de las competiciones, pero muy cerca del corazón del deporte, pues mi carrera universitaria y mi motivación se enfocarán siempre en devolver a Guatemala un poco de lo que me dio. Sueño con ser entrenadora y sembrar en cada uno de los atletas esa pasión por trabajar duro”.

Durante su alocución Ana Sofía, le dedicó un mensaje de retribución a sus técnicos: “Deseo agradecer a mis entrenadores, los señores Adrián y Elena Boboc, pues reconozco que todos mis éxitos deportivos son resultado de la preparación que me dieron durante los últimos doce años”.

También tuvo palabras para las instituciones que permanentemente la apoyaron: “Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que laboran en la Federación nacional de gimnasia, al Comité Olímpico Guatemalteco, la Fundación Amigos del Deporte, y a los medios de comunicación que durante tantos años me apoyaron con todo entusiasmo y creyeron en mí. De igual forma a las empresas patrocinadoras que me han apoyado económicamente en mi proceso de entrenamiento y participación internacional”.

De igual forma agradeció el incondicional aliento familiar: “El hogar es el lugar al que se vuelve y durante estos 14 años yo siempre tuve la certeza que era mi familia en donde encontraría el apoyo necesario para enfrentar nuevos retos y para celebrar los triunfos. Y en este momento crucial para mí, se han convertido en mi mayor refugio”.

En su mensaje final, expresó emocionada: “Estos 14 años han dejado una profunda huella en mi corazón. Huella que indudablemente será motivación para inspirar a las nuevas generaciones de los grandes atletas que el futuro nos regalará y que darán a Guatemala el lugar que se merece en el deporte internacional”.

Logros deportivos

Juegos Olímpicos de la Juventud, Singapur 2010

5ta en todo evento y 4ta en viga de equilibrio

Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011

Oro en viga de equilibrio y plata en todo evento

Juegos Olímpicos, Londres 2012

Puesto 22 en la final de todo evento

Juegos Centroamericanos San José 2013

Oro en todo evento, viga de equilibrio y piso; plata en barras asimétricas y bronce en salto

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Plata en barras asimétricas y 5o. lugar en viga de equilibrio

Juegos Panamericanos Toronto 2015

Bronce en piso, 5o. lugar en barras asimétricas y 7o. en viga de equilibrio

Juegos Olímpicos Rio 2016

Puesto 32 en todo evento

*Primera gimnasta guatemalteca medallista panamericana y única en competir en 2 ediciones de JJOO.