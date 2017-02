El deporte chapín para esta semana

Estos son los eventos deportivos para los atletas guatemaltecos.

Squash

Evento: XVII Campeonato Sudamericano Junior en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 6 al 11 de febrero.

Atletas: Adrián Castillo, Fernando Cordero, Alejandro Enríquez, Juan Diego Falla, Tabita Gaytán, Israel Monteros, María Pinot, Julián y Darlyn Sandoval, Ricardo Toscano, Javier y Roberto Urruela.

Tenis de mesa

Evento: Campeonato Centroamericano U15 y U18, en ciudad de Guatemala, del 8 al 11 de febrero.

Atletas: Kevin Ruano, Sergio Carrillo, Otto Ramírez, Diego de la Cruz, Ricardo Gatica, Enrique Ton, Andy Moscoso, Oscar Herrarte, Jenny Cuz, Mariana López, Ingrid Marin, Mercedez Mendizábal, Julieta Estrada, Stefany Orellana, Liz Aquino (U15), Noe Sánchez, Handel Saguil, Julio Quezada, Roberto Díaz, Josué Carrillo, Luis de la Cruz, Anthony Shitumul, Gian Luca Rivera, Lucía Cordero, Hidalyn Zapata, Lourdes Berreondo, Yesli Mayen, Marilena Beltetón, Paula Acevedo, Jassmin Mills y Raquel Cerrato (U18).

Tenis

Evento: Torneo Futuro Atlaya, en Turquía, del 6 al 12 de febrero.

Atletas: Andrea Weedon y Melissa Morales.

Ciclismo

Evento: V Tour por la Paz, del 9 al 12 de febrero en Guatemala. 1ra etapa: Sololá (115 kilómetros), 2da Tecpán (100), 3ra Escuintla (107) y 4ta Universidad de San Carlos (45).

Equipos de Guatemala, Estados Unidos, México y Honduras.

Atletismo

Evento: V Campeonato Centroamericano de marcha, el domingo 12 de febrero en un circuito en la Avenida Reforma, ciudad de Guatemala.