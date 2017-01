Cristiano Ronaldo ganó el premio The Best 2016 otorgado por la FIFA, ganando así todos los premios individuales.

El mismo dio declaraciones tras recibir dicho reconocimiento, aquí las frases más destacadas:

“Ha habido muchas dudas y muchas campañas contra mí, dentro y fuera del fútbol. Me querían pegar por todos los lados y la verdad es que el premio The Best fue para ‘the best’, que soy yo”

Sobre el 2016 “Hacer un año mejor que este es casi imposible. Estoy en el mejor momento de mi carrera y muy contento”.

Ausencia de los jugadores del Barcelona “He dicho simplemente que me gustaría que ellos estuvieran ahí porque la Gala sería más bonita todavía, pero no estoy triste porque después de ganar un trofeo no me puedo quedar triste. Estoy más contento que nunca, así que… Estoy contentísimo también por mis compañeros y que estuviera mi entrenador de la selección de Portugal y del Real Madrid, Zizou, así que muy contento”.