Los cuatro futbolistas del Barça, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Neymar y Gerard Piqué figurarían en el equipo ideal escogido por la FIFPro (Sindicato mundial de futbolistas) que debe hacerse público el próximo lunes en Zurich.

Diversas fuentes en las redes sociales han adelantado la composición del ‘once’ escogido por los propios futbolistas de todo el mundo en el que también figurarían los madridistas Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric y Cristiano Ronaldo.

Complementarían el equipo, el portero alemán del Bayern y del Nationalmannschaft, Manuel Neuer y el central brasileño del PSG, Thiago Silva.

La FIFA no ha querido oficializar ese equipo a la espera de la Gala del próximo lunes en Zurich, como tampoco lo ha hecho la FIFPro que se ha visto sorprendida por la difusión de la noticia.

Lo que más sorprende es que Antoine Griezmann, el internacional francés del Atleti, no figure entre los escogidos tras su protagonismo en la Champions League y la Eurocopa, dónde fue finalista con su equipo y con Francia. Además, ya es seguro que será el tercero en el podio del nuevo premio de The Best de la FIFA.