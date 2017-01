El exdelantero del Real Madrid defendió al portugués pero le recomendó no devolver los insultos a los aficionados.

Hugo Sánchez valoró anoche los pitidos a Cristiano Ronaldo. En declaraciones en El Larguero, de la Cadena Ser, el ex delantero mexicano aseguró que “Es complicado, hay que estar en la piel de cada uno, yo tuve muchos insultos, pero jugando fuera. En el Bernabéu lo que esperas es apoyo. Cristiano debería morderse la lengua y si lo siente, pensarlo pero no decirlo. No es conveniente que haya una mala relación. Es gracioso que los aficionados puedan insultarte y tú no puedas insultarles”.

“Es algo raro que pase con Cristiano Ronaldo, pero ya ha pasado con otros jugadores. A mí en su momento, cuando manifesté que me quería ir del Real Madrid, la gente se empezó a meter conmigo. La gente del Real Madrid es muy exigente y eso que Cristiano es el líder y el hombre gol. Malacostumbras a la gente a meter uno o dos goles por partido y cuando no lo haces parece que estás de capa caída” declaró Sánchez.

Así fueron los insultos de Cristiano Ronaldo a la grada del Santiago Bernabéu: