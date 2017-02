El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que su equipo no especulará mañana con el 1-2 de la ida, y que saltará al césped del Camp Nou con el objetivo de volver a derrotar al Atlético de Madrid para sellar su pase a la final de la Copa del Rey.

“El 0-0 a ellos no les sirve y, aunque a nosotros nos viene de maravilla, no nos vamos a conformar con el empate”, ha adelantado Luis Enrique, quien ha recordado que el Atlético sí que no puede especular con el resultado y que, por lo tanto, quizá tenga que hacer cosas diferentes a las que está acostumbrado.

“Del Atlético siempre hemos visto buenas actuaciones en el Camp Nou, pero más encerrándose en su área que en situaciones de presión alta. Mañana quizá podremos ver a otro Atlético de Madrid, un equipo presionando más arriba”, ha argumentado.

En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana tiene claro que la eliminatoria aún no está, ni mucho menos, resuelta: “El resultado de la ida es bueno, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Es más, vamos a sufrir durante el partido, seguro”.

Por eso, ha pedido la ayuda de la afición. “Vamos a necesitar el apoyo de nuestro público. A la afición mañana le doy la máxima importancia. Es una eliminatoria que está bien enfocada, pero para nada definitiva”, ha insistido.

Para este encuentro, Luis Enrique podrá contar con Andrés Iniesta y Sergio Busquets, quienes se han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros durante los últimos días.