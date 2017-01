Javier Mascherano fue uno de los protagonistas de la victoria del Barça por 5-0 ante Las Palmas. El defensa argentino ofreció unas declaraciones en la Zona Mixta del Camp Nou para BeIn Sports en las que habló sobre su sequía goleadora con la camiseta azulgrana y la etiqueta que se le atribuye de no marcar.

Tras la diana de Aleix Vidal, que se estrenó ayer como goleador , el reportero le preguntó al defensa si marcará él un gol pronto. “No se, No se… Quizás nunca. Eso nunca se sabe”, contestó el argentino entre risas.

Sobre la etiqueta de no marcar que se le atribuye constantemente en los medios de comunicación al no haber visto portería nunca a pesar de ser uno de los cinco jugadores que más partidos ha disputado en la historia del Barça, junto con Leo Messi, Dani Alves, Phillip Cocu y Ronald Koeman, el jugador de Luis Enrique dijo lo siguiente: “No tengo ningún problema. Al final, creo que es un deporte colectivo donde cada uno tiene su rol, y yo tengo el mio. No voy a ser ni el primero ni el último jugador que pase por un club sin marcar”.