Sergio Ramos no jugaría ante el Sevilla el próximo 4 de enero en la ida de los octavos de final de Copa del Rey.

El central andaluz no se ha recuperado de unas molestias que a punto le impidieron jugar la final del Mundial de Clubs de Japón. Ramos forzó para jugar aquel partido, pero no se ha recuperado de sus molestias, como lo demuestra que no ha entrenado con el grupo desde que el Real Madrid ha regresado de sus vacaciones navideñas.

Zidane no quiere arriesgar con Ramos y no le hará jugar en Copa ante el Sevilla y prefiere que se recupera bien y esté a punto para la vuelta. el 11 de enero. Ramos no puede jugar por sanción ante el Granada el 7 de enero, por lo que el central tendrá tiempo para recuperarse.

Junto a Ramos, Cristiano Ronaldo puede ser baja para el encuentro de Copa ante el Sevilla debido también a unas molestias físicas. Además, Lucas y Kovacic tampoco podrán jugar por lesión