Como parte de la conformación de la plantilla que encarará el Torneo Clausura y el final de la temporada en curso, se contó con la incorporación al trabajo del atacante nacional Abner Bonilla al equipo escarlata, quien estuvo de préstamo durante año y medio en la Liga Primera División.

En el lapso que “Makelele” estuvo fuera del CSD Municipal jugó con Escuintla – Heredia, incluso contribuyó en el título liguero del mencionado equipo en el Apertura 2015. Posteriormente jugó en Deportivo Mixco, siendo uno de los máximos anotadores del certamen Apertura 2016 con 7 goles.

Ahora de vuelta al conjunto escarlata Bonilla buscará hacerse de un puesto de manera titular, sabiendo que la competencia no será nada fácil. Sobre su retorno, sus expectativas, lo que quiere con el plantel y más, así se expresó:

“Sobre todo muy contento por la oportunidad de estar de vuelta, con las ganas de hacer las cosas bien. Quiero jugar bastante tiempo y ganar el título”.

¿Cómo asume Abner Bonilla este reto?

“Es una gran responsabilidad pero a la vez bonita de poder marcar la historia”.

El haber sido campeón en Primera División y goleador, ¿Sirvió para estar de vuelta?

“Sirvió mucho, incluso el profesor Machaín me comentó que no me perdió de vista en ningún momento y eso fue fundamental para mi regreso”.

¿Qué deberá hacer para ganar un puesto en el equipo?

“Sé que hay jugadores muy importantes para la parte delantera, pero también tengo muchas ganas de aprender de ellos. Cuando me toque la oportunidad será de aprovecharla al máximo”.

Los delanteros con los que contará el CSD Municipal para el Clausura 2017 son: Abner Bonilla, Danilo Guerra, Kamiani Félix, Gastón Puerari y José Martínez. Siendo el primer y el último producto de las fuerzas básicas rojas.