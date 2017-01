El volante ofensivo guatemalteco Marco Pablo Pappa llegó a un acuerdo con el conjunto escarlata.

Pappa y Municipal llegaron a un acuerdo para que el mediocampista nacional vista por segunda vez la camisola escarlata, tras no encontrar un equipo en el extranjero.

Formando en las fuerzas básica de Municipal, con pocos minutos en la Liga Nacional partió a los Estados Unidos en 2008, jugó en la MLS con el Chicago Fire donde más destacó, para luego pasar a Holanda con el SC Heerenveen donde no brilló y regresó al país norteamericano con el Seattle Sounders donde no logró conseguir ningún título, fue transferido al Colorado Rapids, su último club que no lo protegió y lo mandó al Draft, pero no consiguió equipo.

Este viernes el club hizo oficial de Marco Pablo Pappa de 29 años en sus cuentas oficiales, el mismo podría debutar en la Jornada 3 o 4.