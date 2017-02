Ahora WhatsApp permitirá localizar a sus contactos con GPS

La red social, WhatsApp, está cambiando constantemente para darles más beneficios a los usuarios. Sin embargo, su nueva actualización ¿Será un beneficio para todos?

Con esta nueva opción, los integrantes de un grupo de amigos podrán conocer dónde está cada uno a través de un mapa actualizado en tiempo real.

Esta nueva característica será opcional y solamente se podrá habilitar en el grupo que el usuario decida para evitar intromisiones. Se espera que pronto esté disponible para todos los usuarios ¿Qué opina de ello?

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 de enero de 2017