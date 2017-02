Nintendo Switch presenta su comercial oficial para el Super Bowl

En su canal de YouTube, Nintendo, mostró los dos comerciales que promocionará en el Super Bowl su próxima consola: la Nintendo Switch.

El comercial de 30 segundos se centra en presentar las características de esta consola a través del videojuego “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. También compartió otro anuncio con una versión extendida en donde muestra otros títulos de videojuegos como “Arms”, “Mario Kart 8 Deluxe”, “Splatoon 2” y “1,2 Switch”.

Esta consola estará a la venta a partir del 3 de marzo. La versión larga del comercial ya cuenta con más de 700 mil vistas y la corta más de 450 mil.

Por: Sandy Sandoval.