YouTube le permitirá transmitir en vivo desde su smartphone

YouTube decidió permitir a personajes populares del video en línea que transmitan usando dispositivos móviles, dando un nuevo desafío a Facebook y Twitter en el área de la transmisión en vivo. Esta red social permite transmitir videos en vivo desde computadoras, e incluso lo ha hecho con los debates presidenciales de Estados Unidos.

La nueva función permite a los creadores de contenido de YouTube cuyos canales tienen más de 10.000 suscriptores, transmitir a través de aplicaciones de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, según los directores de productos Barbara Macdonald y Kurt Wilms.

La nueva función estará disponible pronto. Tanto Facebook como Twitter ya agregaron estas capacidades a sus aplicaciones móviles, dejando atrás a YouTube.

En diciembre, Facebook comenzó a probar un servicio de streaming de audio en vivo que permitirá a la gente básicamente transmitir como si fuera una radio en línea. La nueva característica se presentó como una alternativa a la herramienta de Facebook Live, que permite a las personas transmitir video en vivo.

La herramienta de transmisión de audio en línea promete ser útil en áreas donde las redes de telecomunicaciones tienen problemas para manejar grandes demandas de datos de streaming de video.

[LIVE]: Connect directly with your fans while you’re on the go with our newest rollout, mobile Live → https://t.co/Uf1daYAngepic.twitter.com/9vmgZTVgnB

— YouTube Creators (@YTCreators) 7 de febrero de 2017