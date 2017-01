A su salida de Fifth Harmony, Camila Cabello impacta con fotografías

//Redacción Fernanda Mérida//

Poco tiempo ha pasado de su salida de quinteto, y a pesar de ser tendencia por el abandono del grupo musical, esta vez Camila Cabello se hizo viral por unas fotografías publicadas en Instagram.

Fifth Harmony no será lo mismo sin la participación vocal de Cabello, pero al parecer a ella no le preocupa eso, ya que se está tomando su descanso muy en serio.

Así lo demostró en dos fotografías en su cuenta donde se le ve disfrutando en Cancún.

I LUV CANCUN pt.2 A photo posted by Camila Cabello (@camila_cabello) on Jan 3, 2017 at 7:46pm PST