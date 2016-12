Actriz Carrie Fisher sufre un paro cardíaco durante un vuelo

La actriz Carrie Fisher, quien dio vida a la Princesa Leia en la saga Star Wars, sufrió un paro cardíaco durante un vuelo que aterrizaba en Los Ángeles. Según varios medios de comunicación, miembros de la tripulación tuvieron que practicar maniobras de reanimación para mantenerla con vida.

La actriz ha sido internada en un hospital cercano y por el momento se desconoce el diagnóstico de su salud.

Por otro lado, Anna Akana también viajaba en el mismo avión y compartió en sus redes sociales que Carrie estuvo más de diez minutos sin respirar.

Don’t know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she’s gonna be OK 😞

— Anna Akana (@AnnaAkana) 23 de diciembre de 2016