Adele volverá a cantar en los Grammy este 12 de febrero 

La artista británica, Adele, se presentará nuevamente en los premios Grammy que se llevarán a cabo el 12 de febrero en Los Ángeles.

Adele que el año pasado tuvo su presentación siempre en los mismos premios, su talento se vio empañado por problemas técnicos. La Academia asumió la responsabilidad del incidente y se disculpó con la artista.

Por su lado, la cantante de 28 años había publicado en sus redes sociales que se la había pasado llorando de la pena y que para consolarse se había comido una hamburguesa.

The piano mics fell on to the piano strings, that’s what the guitar sound was. It made it sound out of tune. Shit happens. X

— Adele (@Adele) 16 de febrero de 2016