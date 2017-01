“Britney Ever After” se rapa la cabeza en su primer tráiler

//Redacción Emisoras Unidas//

La princesa del Pop, interpretada por la británica Natasha Bassett, revive uno de los momentos más emblemáticos en el primer tráiler de la película.

La fama y la locura de la vida de la cantante serán representadas en un film, que se estrenará el próximo 18 de febrero en las pantallas.

Al tratarse de una película biográfica no autorizada, es probable que veamos mucho más allá de lo que la misma Britney Spears quisiera mostrar de su vida. Después de todo, Britney Ever After contiene una buena dosis de fama, drogas, amor, desamor y relaciones tóxicas.

El primer avance incluye el momento dramático donde la artista se quita el cabello con una rasuradora y muestra la atenuante fama con la que se desenvolvió cuando su carrera estaba en la cima.