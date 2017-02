Canciones que en este 2017 cumplen 20 años

Bien dicen que la música es la mejor medicina para el alma. Hay canciones que fueron toda una leyenda y que hoy en día se siguen escuchando en las radios.

Acá le dejamos un resumen de 10 canciones en inglés que aunque cumplen 20 años en este 2017 siguen gustando a los oyentes:

1. Spice Girls – Wannabe

2. Hanson – MMMBop

3. Lighthouse Family – High

4. Natalie Imbruglia – Torn

5. Savage Garden – Truly Madly Deeply

6. Aerosmith – Pink

7. Backstreet Boys – Everybody

8. Celine Dion – All By Myself

9. Elton John – Candle In The Wind

10. Toni Braxton – Un-Break My Heart

Por: Sandy Sandoval.