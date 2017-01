Céline Dion volverá a interpretar una de las canciones de “La Bella y la Bestia”

Céline Dion interpretará la nueva canción original “How Does A Moment Last Forever” de la próxima película de Disney: “La Bella y la Bestia”. Este tema también será incluido en la banda sonora del filme.

La canción compuesta por el compositor ocho veces ganador del Oscar, Alan Menken (“La Sirenita”, “Aladino”) y por el veterano letrista y tres veces ganador del Oscar, Tim Rice (“El Rey León”, “Evita”), “How Does A Moment Last Forever” es una balada emotiva acerca de conservar los momentos preciosos de la vida.

Céline Dion comentó al respecto: “Ser parte de “La Bella y la Bestia” fue una experiencia mágica en mi vida y me siento muy honrada de ser parte de este filme otra vez”. La artista que fue parte de la canción “Beauty and the Beast” junto con Peabo Bryson en la película animada de Disney, está muy feliz de cantar de nuevo para este clásico.

“Beauty and the Beast” se convirtió en un clásico instantáneo y recibió un Academy Award, un Golden Globe y tres premios GRAMMY.