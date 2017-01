Ex trabajadoras sexuales dan ejemplo de superación

Carmen Muñoz es una mexicana que fue trabajadora sexual por más de 40 años para poder dar sustento a sus siete hijos.

“Tenía 22 años, era analfabeta y tenía siete hijos que alimentar, cuando el papá de los niños huyo de su responsabilidad busque ayuda con un sacerdote que me comentó que no tenía trabajo para mí. Lloré demasiado y una mujer se acercó a consolarme, me dijo que un hombre me pagaría mil pesos si iba con él, en ese entonces era buen dinero. No entendía muy bien de que se trataba hasta que llegue a un motel con él. Así fue como inicie y por ello pude sacar adelante a mis hijos…” comenta Carmen.