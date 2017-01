Detienen a 17 personas en Francia por robo de joyas de Kim Kardashian

La policía francesa detuvo este lunes a 17 personas presuntamente implicadas en el atraco a punta de pistola que sufrió la estrella estadounidense de la telerrealidad Kim Kardashian en octubre pasado en París.

El operativo realizado de forma simultánea en la región parisina y en el sur de Francia fue posible gracias al hallazgo de restos de ADN en la residencia de lujo del centro de la capital francesa donde hombres armados sustrajeron a Kardashian joyas de un valor de 9,5 millones de dólares.

La policía se incautó además de dinero y documentos durante los diferentes operativos.

En la madrugada del 3 de octubre una banda de hombres armados y enmascarados entró en la residencia en un prestigioso barrio de París, donde Kardashian, de 36 años, se alojaba para asistir a la semana de la moda.

La reina de las redes sociales fue maniatada, amordazada y encerrada en el baño durante el atraco a punta de pistola.

Los ladrones, que huyeron en bicicleta, se llevaron su anillo de compromiso de un valor de unos 4,4 millones de dólares y un cofre con joyas valuado en unos 5,5 millones de dólares.

La semana pasada rompió su silencio sobre el robo en un video promocional para la nueva temporada de su exitoso programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians” en la que cuenta entre lágrimas a su familia detalles de la agresión que sufrió.

