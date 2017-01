Emotivo mensaje de un hombre sobre el matrimonio se vuelve viral 

Dale Partridge es un famoso escritor que se ha hecho viral con sus mensajes positivos sobre el matrimonio y la compresión de las dificultades que tiene una mujer en casa.

El escritor es esposo y padre, y ha compartido muchos mensajes que se han hecho virales en su fanpage. Él trata de tocar la conciencia de los hombres al valorar a las mujeres, uno de los post fue compartido más de 66 mil veces y 100 mil reacciones, este dice:

“Ella pasa toda la semana haciendo cosas por mí y por los chicos. Yo me paso toda la semana pagando facturas. Muchos hombres piensan que es un intercambio justo, pero lo dudo. Los esposos no tenemos derecho a un fin de semana mucho más tranquilo que nuestras esposas. La insignia de “sostén de la familia” no nos da el lujo de escapar de los deberes del hogar en sábado y domingo. El lujo de descansar es un regalo que muchos hombres les roban a sus esposas el fin de semana. Recuerda, la semana laboral de 40 horas es un estándar cultural pero Dios dijo que debemos compartir las responsabilidades con nuestras parejas. Todos merecemos tiempo para descansar”.