Eugenio Derbez se une a la campaña de no regalar mascotas en Navidad

El actor mexicano, Eugenio Derbez, lanzó un video en sus cuentas de redes sociales en donde explica el motivo del por qué no se deben regalar mascotas para Navidad.

Derbez comentó que muchos de estos animales terminan siendo abandonados en albergues o en la calle. “No me regales, no soy juguete” es el tema de esta campaña que el actor maneja junto a Ladra, la asociación de rescate animal de México.

“Los animales no son juguetes, Navidad y Reyes están próximos, por favor no regales animales. Hay mucha gente que piensa que cuando ya no quieres un perro pues vas y lo avientas en un albergue. Piensan que son lugares preciosos, llenos de paz donde los perros corren libres y no es así. Un albergue estándar tiene jaulas donde los perros están encerrados… es una cárcel para ellos” comenta Eugenio Derbez.

En Guatemala, lastimosamente las personas no piensan ni siquiera en un albergue, son abandonados a su suerte.

¿Qué le parece esta iniciativa?