Fallece John Wetton, vocalista del Grupo Asia

Fallece John Wetton, guitarrista, cantante y compositor británico que ganó fama en los años 70 y 80 por ser parte del grupo musical Asia.

La causa se debió a un cáncer de colon por el cual ya había sido sometido quirúrgicamente en 2015 y falleció hoy a los 67 años.

Trabajó con artistas como Phil Manzanera, Brian Eno, Steve Hackett y participó en numerosos proyectos de colaboración como la ópera rock Ayreon, de Arjen Lucassen.

Geoff Downes del Grupo Asia comentó: “La vida no será la misma sin él. Y las palabras no son suficientes para describir la pérdida que siento ahora mismo y que muchos amigos y fans alrededor del mundo estarán sintiendo también. Es el final de una era para nosotros. Pero seguiremos adelante. La música de John Wetton necesita ser oída desde lo más alto. Querido John, que descanses en paz, hermano”.

Uno de los grandes éxitos del Grupo Asia fue “Heat Of The Moment”, “Only Time Will Tell”, “Sole Survivor”, entre otros.