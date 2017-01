Gaby Moreno y Sting juntos en un homenaje a David Bowie

//Redacción Fernanda Mérida//

Gaby Moreno y el músico británico Sting tendrán el próximo 24 de enero una participación juntos, esto será durante un concierto para celebrar el natalicio del fallecido David Bowie, que estaría cumpliendo 70 años.

Bowie, considerado uno de los mejores cantantes de los tiempos, nació el 8 de enero de 1947 y falleció el 10 de enero de 2016, la causa de su muerte a los 69 años fue cáncer de hígado.

Happy birthday to the icon David Bowie!! We can't wait to celebrate his immense legacy tonight in London, where it all began 70 years ago. pic.twitter.com/oH8lbInhzo — Gaby Moreno (@gaby_moreno) January 8, 2017

Para honrar su trayectoria durante este mes se llevarán a cabo una serie de conciertos en distintas ciudades elegidas por las vivencias de David en cada lugar. En ellos participarán distintas celebridades que “revivirán” sus éxitos.

No se lo pueden perder!! Allí estaremos. 🎶 https://t.co/ZVNN8A4UVP — Gaby Moreno (@gaby_moreno) January 5, 2017

Dentro de la lista se encuentra la chapina Gaby Moreno que junto al exintegrante de The Police tiene previsto unirse en Los Ángeles, Estados Unidos.

Performing a song at the just announced Jan. 24 Celebrating David Bowie Tour date at The Wiltern in LA! Tix/ info: https://t.co/x4U7iwiAlt pic.twitter.com/LHiFV4MQve — Sting (@OfficialSting) January 5, 2017

Los homenajes comenzaron el domingo 8 de enero en Londres y culminarán el 2 de febrero en Tokio.