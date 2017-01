Jimmy Page, uno de los fundadores de Led Zeppelin cumple 73 años

Un 9 de enero pero de 1944 nace en Inglaterra una de las leyendas del rock más famosas: James Patrick Page, mejor conocido como Jimmy Page, guitarrista y uno de los miembros fundadores de Led Zeppelin.

Jimmy se dio cuenta de su gran talento a sus 12 años, cuando le regalaron su primera guitarra. La primera agrupación de la que formó parte se llamó “The Crusaders”, luego trabajó con bandas como The Rolling Stones, The Who, Van Morrison y The Kinks.

El talento de Jimmy ayudó que Led Zeppelin se convirtiera en toda una leyenda, grabó en esta banda discos como “Led Zeppelin”, “Led Zepelin II”, “Led Zeppelin IV”, “Presence”, entre otros.

“Stairway to Heaven” es una canción del grupo de rock británico Led Zeppelin, compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant e incluida en el cuarto trabajo de estudio de la banda, Led Zeppelin IV.