Joven hace cover de la música de “La La Land”

Tiffany Chang es una joven de 22 años que se sorprendió con la encantadora historia y música de la película ganadora de siete premios de los Globos de Oro: “La La Land”.

Es por ello que decidió realizar un video con ayuda de su hermano que es el youtuber “sleightlymusical”. En él, Tiffany quiso realizar un cover de las canciones: Mia & Sebastian’s Theme, Another Day Of Sun, Someone In The Crowd, City Of Stars y Audition.

“He adaptado la mayoría de las canciones de oído, por lo que no son perfectas, espero que disfruten de mi interpretación”, escribió en la leyenda que acompaña al video.

Conocida en YouTube como “rainbowpig2”, Tiffany nació en Taiwan y vive desde pequeña en Estados Unidos.