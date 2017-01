Kristen Stewart confesó los supuestos ataques de Donald Trump contra ella

La actriz, Kristen Stewart, que ganó fama tras ser la protagonista de la saga Crepúsculo comentó que tuvo una mala experiencia con el actual presidente de Estados Unidos: Donald Trump.

La joven de 26 años que actualmente está promocionando su cortometraje “Come Swim” aseguró que en el 2012 el mandatario la atacó con una serie de tweets por haberle sido infiel a Robert Pattinson.

Donald Trump escribió varios tweets sobre la pareja de actores en el 2012, después de que se descubriera que Stewart había engañado a Pattinson con el director Rupert Sanders. Entre ellos comentaba: “Robert Pattinson no debe volver con Kristen Stewart. Lo engañó como un perro y lo hará de nuevo, sólo espera. Puede tener algo mejor”. Luego comentó que “100% seguro que Stewart será infiel de nuevo ¿Alguna vez me equivoqué?” “Deja a Kristen Stewart. En un par de años me vas a agradecer. Sé inteligente Robert”, entre otros.

A pesar de ello, la pareja siguió junta un año más. La actriz comentó en esta entrevista a la revista Variety que cree que Donald Trump estaba muy interesado con su relación, en ese momento él era solo una estrella de reality show, no tenía referencias. Ahora no sabe qué pensar luego que es el actual presidente de Estados Unidos.

Por otro lado, Kristen Stewart espera tener un excelente año con el lanzamiento de “Come Swin”, su primer trabajo como directora que le valió un espacio en el Festival de Sundance. También publicó su primer artículo de investigación científica.