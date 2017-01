La Princesa Diana de Gales tendrá una estatua para recordarla

A 20 años de la muerte de la Princesa Diana de Gales, los príncipes William y Harry, solicitaron la construcción de una estatua dedicada a su madre en los jardines del Palacio Kensington.

Esta información fue confirmada a través de la cuenta de Twitter de sus hijos, mediante una carta escrita por los mismos herederos al trono:

At the request of The Duke of Cambridge & Prince Harry a statue of Diana, Princess of Wales is to be erected at Kensington Palace. pic.twitter.com/zc4XvqlaSY

