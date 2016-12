Lluvia de homenajes tras la muerte de George Michael

Ante la residencia londinense o en las redes sociales, aumentan los homenajes el lunes tras la muerte del cantante británico George Michael, intérprete de los éxitos planetarios “Last Christmas” y “Careless Whisper”. El artista cuya melodía “Last Christmas” suena en estas fechas en todos los rincones del mundo, atormentado por la droga y con una vida sentimental complicada, murió a los 53 años en su residencia de Goring (sur) por razones todavía desconocidas.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió en paz en su casa durante el período de Navidad”, anunció el domingo su agente de relaciones públicas en un comunicado. “La familia solicita que se respete su privacidad en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios por el momento”, añadió.

La policía confirmó que una ambulancia había acudido a una propiedad en Goring, en el condado de Oxfordshire, a las 13H42 del domingo, sin señalar circunstancias sospechosas. Según la revista Billboard, que cita al representante del cantante, Michael Lippman, la estrella pop murió de un ataque al corazón.

La muerte de Michael culmina un “annus horribilis” para la música popular, tras las desapariciones de David Bowie, Leonard Cohen y Prince. Michael tenía previsto publicar en 2017 un documental sobre sus últimos años, vividos lejos de la luz pública.

Su colega británico Elton John, con quien grabó una versión en vivo de su canción “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, colgó una fotografía de Michael en Instagram.

Con información de la agencia: AFP