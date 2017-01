“Logan”: lanzan segundo tráiler lleno de acción

Después de varios meses que mostraron el primer avance de la película “Logan”, lanzan el segundo adelanto de la última película de Wolverine protagonizada por Hugh Jackman.

El actor fue el primero en compartir ese adelanto en su cuenta de Twitter. La película de “Logan” se refleja en un futuro donde los mutantes están casi extintos, Wolverine (Hugh Jackman) cuida al envejecido profesor Charles Xavier (Patrick Stewart) mientras intenta cumplir su última misión. Logan tendrá que proteger a X-23 (Dafne Keen).

Someone has come along. pic.twitter.com/IyPD62iVXq

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 19 de enero de 2017