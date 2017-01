Madonna rechaza las críticas que ha recibido por la edad de sus parejas

La leyenda de la música pop, Madonna, ha comentado sentirse oprimida por la criticas que han brindado sobre la juventud de sus amantes.

“Me he sentido oprimida. En gran parte se debe al hecho de que soy una mujer, pero también porque me niego a llevar a una vida convencional. He creado una familia poco convencional… He tenido amantes que eran tres décadas más jóvenes que yo. Eso molesta a la gente. Tengo la impresión de que todo lo que hago incómoda mucho a las personas” comentó.