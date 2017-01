Mujer apuñalada por su exnovio se casará con hombre que le salvó la vida

Melissa Dohme tenía 20 años cuando fue brutalmente apuñalada más de 30 veces por su exnovio.

“Antes del ataque era una estudiante que soñaba con convertirme en enfermera. Tenía una relación con Robert Burton desde la secundaria, era encantador y divertido. Su comportamiento cambió cuando empecé a postular para universidades, se puso celoso y me trataba de menos. Muchas veces trate de dejarlo, pero amenazaba con suicidarse. En octubre de 2011 tuvimos una discusión y empezó a golpearme, llame a la policía y fue condenado 10 horas en la cárcel. Pensé que me había librado de él. Me dejo en paz y hasta supe que tenía otra novia. Pero el 24 de enero de 2012 me llamó en la madrugada, me comentó que había ido a la corte ese día por el cargo de violencia doméstica y que necesitaba pedirme perdón por todo. Algo me decía que eso estaba mal, pero acepte verlo y cuando lo vi me extendió los brazos para abrazarme y no me percate que tenía una navaja en la mano, con la cual empezó a apuñalarme. Traté de escapar pero él sacó un cuchillo más grande y entonces una joven me escucho gritar y llamó a la policía. Él quería matarme”comenta Melissa.