Nieta de Donald Trump se convierte en una estrella viral

La nieta del nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en todo un fenómeno viral ¿Cuál fue el motivo?

La pequeña Arabella, hija de Ivanka Trump, fue grabada por su mamá cantando en chino vestida con un kimono y con una especie de marioneta.

El video fue publicado por Ivanka desde su perfil de Twitter para felicitar el nuevo año chino. La publicación fue realizada luego de que la pequeña y su madre visitarán la Embajada China en Washington con motivo de la celebración del Año Nuevo Lunar.

Con este gesto, la hija de Trump suaviza un poco la postura de su padre.

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! pic.twitter.com/jxHHLvhmzm

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 de febrero de 2017