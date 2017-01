Pequeña imita a Taylor Swift y se vuelve una sensación

Una niña llena de gracia y ternura cautivó al público y a millones de usuarios que reprodujeron el video.

Xiamara Vigor tiene 7 años de edad, es británica y vive en Filipinas. Esta pequeña se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su participación en un programa de televisión filipino llamado Your Face Sounds Familiar Kids.

Vestida con un traje de marching band blanco y con una rutina de 2 minutos, ha logrado cerca de 5 millones de vistas en su video de YouTube. Xia imitó a Taylor Swift con movimientos y gesticulaciones a la perfección al interpretar el hit You belong with me.