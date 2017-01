Prueba de ADN demuestra que Juan Gabriel tuvo otro hijo

Joao Gabriel Alberto Aguilera, de 23 años, afirmaba ser hijo del fallecido artista Juan Gabriel. Fue por ello que el joven se sometió a una prueba de ADN para demostrarlo.

Estos resultados fueron anunciados en el programa “Primer Impacto”.

“El ADN del presunto pariente fue comparado con el hijo examinado, Joao Gabriel Alberto Aguilera. Basándose en los resultados de los análisis obtenidos del ADN la probabilidad de parentesco es del 99.95%”, anunció el conductor de “Primer Impacto” al dar a conocer estos resultados del examen que se le hizo a Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel.

Luego de conocer estos resultados, Joao Gabriel comentó que se sentía más tranquilo y que pensaba reclamar sus derechos y parte de la herencia. Por otro lado, Iván Aguilera, hijo y heredero universal, le había negado el derecho a Joao de asistir a la funeraria de su padre.

Iván luego de conocer la noticia invitó a Joao a pasar las fiestas de fin de año, pero el joven se negó comentando a los medios que tiene muchas preguntas qué hacerle a su hermano y que piensa que los deseos de él de verlo no son verdaderos: “¿Por qué cremó a mi papá? ¿Por qué me ignoró los mensajes? ¿Por qué me negó el derecho de hacer el ADN con mi papá? ¿Por qué está luchando para quitar del teatro (el musical) “Amor Eterno”? ¿Por qué no cuidaba a mi papá cuando estaba vivo? ¿Por qué no canceló los conciertos de mi papá cuando estaba cansado? ¿Por qué no luchó tan fuerte para protegerlo?

Joao es el segundo hijo “secreto” de Juan Gabriel, luego de que a través de Primer Impacto se confirmará también que Luis Alberto Aguilera era su hijo.