¿Qué paso con Jordy? El niño que cantaba “Es difícil ser bebé”

Jordy Claude Daniel Lemoine inició su carrera artística a los 4 años. Conocido en el mundo artístico como “Jordy” fue un pequeño que se ganó el corazón de millones de personas en los años 90 con grandes éxitos como “Es difícil ser bebé / Dur dur d’être bébé” y “Allison”.

Después del gran éxito que tuvo con sus dos primeros discos, la sociedad empezó a dudar sino se trataba de una explotación a menores y los padres recibieron algunas demandas. El lanzamiento de su tercer disco llamado “La Récréation” fue todo un fracaso.

Al cumplir su mayoría de edad se declaró en bancarrota, ya que sus padres no pudieron invertir el dinero y el pequeño ya no disfruto de él como era lo que todos imaginaban. Los papás se divorciaron y Jordy decidió estudiar danza y música. Hace 11 años reapareció en un reality francés de música y gracias a ello creó la banda “Jordy and the Dixies” la cual no tuvo mucho éxito.

Actualmente tiene 29 años y vive en París alejado del espectáculo según lo indican sus redes sociales.

Fotografías: redes sociales Jordy Lemoine.