Shia LaBeouf fue detenido por supuesta agresión en protesta “anti Trump”

Shia LaBeouf, actor de Hollywood y activista, fue detenido el jueves luego de una pelea con un hombre durante una protesta contra Donald Trump en Nueva York.

La estrella de 30 años, protagonista del filme “Fury” (2014), es uno de los autores de una original protesta contra Trump lanzada en el día de su investidura, el viernes pasado. Frente al museo de la imagen y el sonido de Queens, Nueva York, las cámaras filman durante 24 horas, los siete días de la semana, a quien quiera pararse delante y repetir la frase “Él no nos dividirá”.

LaBeouf, autor del proyecto con los artistas Nastja Sade Ronkko y Luke Turner, ha aparecido repetidas veces frente a la cámara, alentando a la gente a participar.

Sin embargo, fue acusado de agarrar la bufanda de un joven de 25 años, de arañar su cara y de empujarlo al piso, comentó la policía, quien lo detuvo. Aunque hora después fue puesto en libertad, un video fue publicado en Twitter en la cuenta de #HeWillNotDivideUs en donde se muestra el momento en que los policías los arrestan:

Shia LaBeouf just got arrested on livestream after an allegedly attacking Neo-Nazis #FreeShia . #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/uQ81TyyZQM

Además se compartió el video por el cual fue detenido:

Shia LaBeouf has been arrested by NYPD, because of this video #HeWillNotDivideUs#FreeShiapic.twitter.com/Sj8RqP7uGm

— #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) 26 de enero de 2017