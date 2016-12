Test: ¿Actúa como un Grinch para esta Navidad?

¡A un día de la Navidad! Hay muchas personas que la aman y otras que actúan como un Grinch: regalos para nadie, ni abrazos… nada de nada. Sin embargo, algunas veces las personas que actúan de esta manera es porque no cuentan con la economía necesaria para comprar obsequios o han perdido a un ser querido.

Por otro lado, hay quienes simplemente no les agrada, si es de este porcentaje de personas averigüe ¿Qué tan Grinch es?:

1. ¿A qué lugares no iría por nada del mundo para estas fechas?

a. A los centros comerciales ¡Detesto la multitud!

b. De viaje. Aunque tenga vacaciones estas fechas prefiero pasarlas con mi familia

c. Convivios y fiestas. Prefiero quedarme en casa descansando

2. ¿Es usted de las personas que decoran para Navidad?

a. Por supuesto, decoro la casa y hasta mi oficina

b. Ayudo a mi familia a decorar el árbol navideño

c. No, mi familia lo hace. No tengo tiempo para ello

3. Sinceramente ¿Qué piensa de la Navidad?

a. Me encanta porque tengo motivos para irme de fiesta con tanto convivio

b. Es una fecha para pasarla bien conviviendo con la familia

c. Detesto esta fecha tan comercial

4. ¿Qué es lo que más le gusta del mes de diciembre?

a. Los convivios y regalos

b. Pasarla junto a mi familia

c. El aguinaldo y las vacaciones

Resultados:

Mayoría de A. Estás fechas para usted significan pasarla bien con sus amigos en reuniones sociales y disfrutarlo. Es cierto que las amistades son importantes pero recuerde que la familia también lo es, todo debe tomarse con medida ¡Con cuidado!

Mayoría de B. La Navidad y el mes de diciembre es para usted un mes familiar. Reuniones en donde disfruta con familiares lejanos, la convivencia con sus padres, hermanos, sobrinos, hijos, pareja, es lo más importante para su persona ¡Siga disfrutando de este mes y de la Navidad!

Mayoría de C. ¡Es un Grinch! Para usted diciembre es un mes como cualquier otro. Todo lo mira comercial y como un riesgo para su billetera. Prefiere no gastar en regalos y ni salir de su casa a convivir con los demás. La soledad no es mala pero el compartir es un sentimiento importante para los seres humanos ¡Tómelo en cuenta!

Test escrito por Sandy Sandoval.