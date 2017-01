The Doors celebró medio siglo del lanzamiento de su primer álbum

La banda estadounidense The Doors celebró el día de ayer sus 50 años del lanzamiento de su primer álbum. Para festejarlo en Los Ángeles más de 400 personas se congregaron bajo el icónico letrero de Venice, en el cruce de las avenidas Pacific y Windward, para ver cómo una señal se iluminaba con el logotipo de The Doors. Por otro lado, los dos miembros con vida: John Densmore y Robby Krieger asistieron a una ceremonia en la playa de Venice.

Robby Krieger

John Densmore

The Doors consiguió la oportunidad de tocar en The London Fog, un bar de Sunset Strip que fue su escenario antes de convertirse en una gran leyenda. En 1967 lanzan su primer álbum del cual se desprenden temas como “Light My Fire”, “The End” y “End Of The Night” los cuales hoy en día siguen siendo grandes éxitos.

Su estilo ha inspirado a cientos de artistas y caracterizó la década que vio nacer el movimiento hippie. Escuche estos temas para recordar:

Fotografías: AFP